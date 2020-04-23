Погранслужба: Трое нарушителей границы пытались перейти из Ирана в Азербайджан (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Трое нарушителей границы пытались перейти из Ирана в Азербайджан, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Государственную пограничную службу (ГПС).

Как говорится в сообщении, 22 апреля около 15:30 трое лиц пытались перейти границу на территории заставы погранотряда «Гёктепе» вблизи села Дашкенд Ярдымлинского района.

Застава была поднята по команде «к оружию», служебная территория была перекрыта. Наряд приказал нарушителям стоять, сделав предупредительный выстрел в воздух, но нарушители не подчинились приказу, открыли стрельбу, покушаясь на жизнь пограничников.

В соответствии с требованиями закона «О государственной границе» погранотряд применил оружие, и один из нарушителей был ранен, остальным удалось скрыться. Раненому была оказана первая медицинская помощь, он был доставлен в Джалилабадскую центральную районную больницу, но, несмотря на принятые меры, спасти его жизнь не далось.

На месте происшествия было обнаружено 2 кг наркотического вещества, похожего на гашиш, одна двустволка с обрезанным стволом, 6 патронов, одна гильза от патрона. Поисковые работы на территории были продолжены.

Представитель границы иранской стороны был приглашен на встречу, которая была проведена на месте.

Сотрудники погранотряда «Гёктепе» и Лянкяранской военной прокуратуры проводят необходимые оперативно-следственные мероприятия.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)