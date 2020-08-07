В Гаджигабульском районе произошел взрыв (ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - В Гаджигабульском районе произошел взрыв, сообщает Trend.
Взрыв произошел на газопроводе, принадлежащем компании SOCAR.
Как сообщили в МЧС Азербайджана, поступила информация о пожаре на газопроводе в пустынной местности в Гаджигабульском районе.
На место происшествия были привлечены подразделения пожарной охраны Государственной противопожарной службы министерства и проинформированы соответствующие органы.
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