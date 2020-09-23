Экс-начальник Управления МИД Азербайджана отпущен под домашний арест (версия 2)

(Первая версия в 12:11)

БАКУ /Trend/ - Бывший начальник Консульского управления МИД Фаиг Багиров, задержанный во время операции, проведенной Службой государственной безопасности (СГБ), отпущен под домашний арест.

Информация об этом размещена на портале "Электронный суд", сообщает во вторник Trend.

Согласно информации, 22 сентября на процессе под председательством судьи Азера Тагиева должно было быть рассмотрено ходатайство по данному поводу, но оно было отложено. Затем ходатайство было удовлетворено и Фаиг Багиров отпущен под домашний арест.

Отметим, что Багиров был задержан 7 июля во время операции, проведенной в МИД сотрудниками Службы государственной безопасности.

Он обвиняется по ст. 311.3.3 (взяточничество в крупном размере) и 311.3.2 (взяточничество совершенное неоднократно) УК Азербайджана.

Решением Сабаильского районного суда 9 июля в его отношении была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова.)