В Сураханском районе Баку из-за ливня рухнул каменный забор, повреждена газовая линия(ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В результате ливня рухнул каменный забор на приусадебном участке на улице Ханлар в поселке Зыг Сураханского района Баку.

Об этом в понедельник сообщили Trend в ПО "Азеригаз".

Согласно информации, повреждены 80-метровый участок 108-миллиметровой газовой линии и пять счетчиков. В связи с этим возникли перебои в газоснабжении 120 абонентов на трех улицах. Сотрудники аварийной ремонтно-восстановительной службы ПО "Азеригаз" уже приступили к работам по устранению последствий аварии.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев)