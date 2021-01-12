На заводе в Баку произошел взрыв, есть погибший

БАКУ /Trend/ - На литейном заводе в пос. Гобустан в Гарадагском районе накануне около 13:00 произошел взрыв, в результате которого погиб житель поселка, рабочий Асиф Мустафаев, сообщает во вторник Trend со ссылкой на прокуратуру Гарадагского района.

По факту возбуждено уголовное дело по ст. 162.2 УК Азербайджана, назначены соответствующие экспертизы, выполнены другие необходимые процессуальные действия.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)