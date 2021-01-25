В Хырдалане произошел взрыв, из-под завалов спасены 2 человека (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В частном доме в городе Хырдалан Абшеронского района произошел взрыв.

Как сообщает в понедельник Trend cо ссылкой на МЧС Азербайджана, инцидент произошел по адресу 27-й квартал.

После взрыва в доме возник пожар. В результате взрывной волны вылетели стекла в окнах находящихся поблизости многоэтажных домов.

На место происшествия привлечены сотрудники МЧС.

Из-под завалов были извлечены и переданы по назначению два человека – женщина и ребенок. Предполагается, что под завалами все еще остаются люди.

Поисково-спасательные работы продолжаются, причины инцидента выясняются.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)