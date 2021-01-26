На той территории Хырдалана, где произошел взрыв, нет подземной газовой линии – "Азеригаз"
БАКУ /Trend/ - По участку территории города Хырдалан, где произошел взрыв в двухэтажном доме, не проходит какая-либо газовая линия.
Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал журналистам гендиректор производственного объединения "Азеригаз" Руслан Алиев. Он сообщил, что в настоящее время специалисты продолжают расследование на месте происшествия.
"По этой территории не проходит какая-либо подземная газовая линия. Взрыв произошел внутри дома. Пока неизвестно, что стало причиной взрыва – утечка газа или газовый баллон. В данном направлении соответствующие органы ведут расследование. Но под землей на этом участке не проходит никакой газовой линии, принадлежащей "Азеригаз", – уточнил Руслан Алиев.
(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)