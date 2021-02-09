В результате взрыва мины получили ранения 4 азербайджанских военнослужащих - минобороны

БАКУ /Trend/ - Четверо военнослужащих армии Азербайджана получили ранения в результате взрыва мины.

Как сообщили во вторник Trend в министерстве обороны Азербайджана, в результате взрыва мины на территории в направлении Тертерского района получили ранения Дуниев Кямиль Алибала оглу, Ахмедзаде Гасан Алик оглу, Оруджев Эльшад Лятиф оглу, Агаев Магеррам Огтай оглу.

После оказания первой помощи раненые были эвакуированы в госпиталь.

В настоящее время они находятся под наблюдением врачей. Их состояние оценивается как стабильное, опасности для жизни нет.

(Текст: Турал Гараджаев)