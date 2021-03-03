В Агдаме должностное лицо получил тяжелые ранения в результате разрыва мины (ФОТО)
АГДАМ /Trend/ - В Агдаме начальник управления подорвался на мине.
Как передает в среду Trend, начальник Агдамского районного управления механического орошения Хафиз Азиззаде, выполняя свои должностные обязанности на территории освобожденного от оккупации села Новрузлу, подорвался на мине.
Хафиз Азиззаде с тяжелыми ранениями был госпитализирован. В настоящее время его состояние оценивается как тяжелое.
(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)
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