В Агдаме должностное лицо получил тяжелые ранения в результате разрыва мины (ФОТО)

АГДАМ /Trend/ - В Агдаме начальник управления подорвался на мине.

Как передает в среду Trend, начальник Агдамского районного управления механического орошения Хафиз Азиззаде, выполняя свои должностные обязанности на территории освобожденного от оккупации села Новрузлу, подорвался на мине.

Хафиз Азиззаде с тяжелыми ранениями был госпитализирован. В настоящее время его состояние оценивается как тяжелое.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)