За преступления, совершенные армянскими вооруженными силами против Азербайджана, в международный розыск объявлен 21 человек
БАКУ / Trend/ - С 27 сентября прошлого года и по настоящее время за преступления, совершенные армянскими вооруженными силами против Азербайджана, в международный розыск объявлен 21 человек, сообщает во вторник Trend.
Эти лица обвиняются по уголовным делам, возбужденным в Генеральной прокуратуре Азербайджана.
Сохранение низкой учетной ставки в Азербайджане положительно скажется на рынке капитала - Unicapital
Между Ассоциацией страховщиков Азербайджана и Центром социальных исследований подписан меморандум о сотрудничестве
Лента новостей
За преступления, совершенные армянскими вооруженными силами против Азербайджана, в международный розыск объявлен 21 человек
Сохранение низкой учетной ставки в Азербайджане положительно скажется на рынке капитала - Unicapital
Между Ассоциацией страховщиков Азербайджана и Центром социальных исследований подписан меморандум о сотрудничестве
«АзИз» и Национальная Академия Авиации Азербайджана провели онлайн конференцию, посвящённую первым летчицам (ВИДЕО)
Генконсулы Азербайджана и Турции в Лос-Анджелесе провели встречу с руководителями пакистанской общины (ФОТО)
Выполнение Карабахского мирного соглашения — основной фактор для мира и безопасности — газета "Azernews"
Подарите радость своим близким и партнерам вместе с Xurcun Luxury Nuts, Sweets & Dried fruits (ФОТО)
Решение проблем военнослужащих и впредь будет в центре внимания государства - спикер парламента Азербайджана
Посол Узбекистана обсудил с советником премьер-министра Латвии перспективы развития двусторонних отношений