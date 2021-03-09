БАКУ / Trend/ - С 27 сентября прошлого года и по настоящее время за преступления, совершенные армянскими вооруженными силами против Азербайджана, в международный розыск объявлен 21 человек, сообщает во вторник Trend.

Эти лица обвиняются по уголовным делам, возбужденным в Генеральной прокуратуре Азербайджана.