На севере Азербайджана произошло землетрясение

БАКУ /Trend/ - В Гахском районе Азербайджана произошло землетрясение.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), подземные толчки были зафиксированы в 13:04 31 марта в 23 километрах к югу от сейсмостанции Загатала.

Магнитуда землетрясения составила 2,9, а его очаг залегал на глубине 10 километров.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)