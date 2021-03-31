На севере Азербайджана произошло землетрясение
БАКУ /Trend/ - В Гахском районе Азербайджана произошло землетрясение.
Как сообщает в среду Trend со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), подземные толчки были зафиксированы в 13:04 31 марта в 23 километрах к югу от сейсмостанции Загатала.
Магнитуда землетрясения составила 2,9, а его очаг залегал на глубине 10 километров.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)
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