К тушению пожара в Хачмазе привлечен вертолет МЧС (версия 2)

(первая версия в 20:00)

БАКУ / Trend/ - К тушению пожара в Хачмазе привлечен вертолет, сообщает в четверг Trend со ссылкой на МЧС Азербайджана.

МЧС продолжает осуществлять меры для тушения пожара, начавшегося вблизи поселка Набрань Хачмазского района.

Отметим, что на «горячую» линию МЧС –112 поступила информацию о пожаре на территории Хачмазского района.

В связи с информацией к работам по тушению привлечены отряды противопожарной службы МЧС, войска гражданской обороны и личный состав Северного регионального центра

По предварительной информации, в настоящее время горят кустарники, сухая трава и скошенные пшеничные поля вблизи поселков Набрань и Ниязоба. Ветреная погода мешает работам по тушению. Возникла угроза перехода огня на лесную территорию.

Работы по тушению пожара продолжаются.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)