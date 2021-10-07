На Каспии произошло землетрясение

БАКУ /Trend/ - В Каспийском море в четверг произошло землетрясение.

Как сообщает Trend со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана, подземные толчки зафиксированы в 18:12 по местному времени.

Магнитуда землетрясения составила 3,2. Очаг залегал на глубине 62 километра.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Эльдар Пашаев)