На Каспии произошло землетрясение

Происшествия 7 октября 2021 19:54 (UTC+04:00)
На Каспии произошло землетрясение

БАКУ /Trend/ - В Каспийском море в четверг произошло землетрясение.

Как сообщает Trend со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана, подземные толчки зафиксированы в 18:12 по местному времени.

Магнитуда землетрясения составила 3,2. Очаг залегал на глубине 62 километра.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Эльдар Пашаев)

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