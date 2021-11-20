В Шамахы произошло сильное землетрясение

БАКУ /Trend/ - 20 ноября, в 16:46, в Шамахы произошло землетрясение магнитудой 5,1. Об этом сообщил в субботу Trend директор Республиканского центра сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) Гурбан Етирмишли.

По его словам, землетрясение ощущалось во многих районах Азербайджана, в том числе и в Баку.

«Подземные толчки зафиксированы в 20 километрах к югу от Пиргулу на территории Шамахинского района. Очаг землетрясения находился на глубине 42 километров», - сказал Етирмишли.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)