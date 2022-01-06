В Баку столкнулись 3 автобуса, есть пострадавший (ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - В Баку столкнулись три автобуса, есть пострадавший, сообщили Trend в МЧС.
По данным ведомства, около 06:00 6 января на горячую линию "112" МЧС поступила информация о ДТП с участием нескольких транспортных средств в Сураханском районе Баку.
На место происшествия незамедлительно прибыли силы Службы спасения особого риска МЧС.
Было установлено, что в результате ДТП водитель автобуса марки Daewoo Мамедов Раван Фазил оглу (1990 года рождения) оказался зажат в его кабине.
Спасатели с помощью специального оборудования извлекли водителя из кабины автобуса.
(Автор: Фарид Зохрабов. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)
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