В Баку столкнулись 3 автобуса, есть пострадавший (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В Баку столкнулись три автобуса, есть пострадавший, сообщили Trend в МЧС.

По данным ведомства, около 06:00 6 января на горячую линию "112" МЧС поступила информация о ДТП с участием нескольких транспортных средств в Сураханском районе Баку.

На место происшествия незамедлительно прибыли силы Службы спасения особого риска МЧС.

Было установлено, что в результате ДТП водитель автобуса марки Daewoo Мамедов Раван Фазил оглу (1990 года рождения) оказался зажат в его кабине.

Спасатели с помощью специального оборудования извлекли водителя из кабины автобуса.

(Автор: Фарид Зохрабов. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)