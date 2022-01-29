В Баку произошла драка между четырьмя арабскими туристами - ОФИЦИАЛЬНО

БАКУ /Trend/ - Сообщения о массовой драке между арабскими туристами и жителями Баку в ночном клубе в Низаминском районе столицы не соответствуют действительности.

Об этом сообщили в МВД Азербайджана в ответ на запрос Trend.

По данным ведомства, инцидент произошел между четырьмя туристами - гражданами Саудовской Аравии.

"Ссора между ними без применения физической силы произошла не в ночном клубе, а за его пределами. Сотрудники Низаминского РУП, патрулировавшие территорию, пригласили туристов в 25-е отделение полиции. В присутствии переводчика у них были взяты объяснения. Туристы заявили, что не имеют друг к другу никаких претензий. После получения объяснений они были отпущены", - сказали в МВД.

Отметим, что инцидент произошел накануне, около 00:00, у ночного клуба X-Life в районе станции метро "Нефтчиляр".

(Автор: Самир Али. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)