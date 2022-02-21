На Каспии произошло землетрясение
БАКУ /Trend/ - В Каспийском море произошло землетрясение.
Как сообщили Trend в Республиканском центре Сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), подземные толчки были зафиксированы в 05:10 по местному времени 21 февраля.
Магнитуда землетрясения составила 3,1.
Очаг подземных толчков залегал на глубине 60 километров.
(Автор: Фарид Зохрабов. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)
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