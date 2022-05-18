МЧС Азербайджана о пожаре в жилом доме в Баку

БАКУ /Trend/ - Как ранее сообщалось, пожар в трехэтажном жилом здании на улице Чингиза Мустафаева в Ясамальском районе Баку был потушен силами министерства по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщает Trend со ссылкой на МЧС, в результате пожара спасено семь человек, а также обнаружено и передано в соответствующие органы тело Абдуллаевой Елен Амировны (1948 года рождения).

Отметим, что несмотря на высокий риск распространения огня на большую площадь из-за деревянной перегородки между квартирами, благодаря оперативным и неотложным мерам, принятым пожарными, пожар был потушен в короткие сроки. Большая часть здания была защищена от огня.

Так, в результате пожара, по предварительной оценке, сгорели две квартиры и балкон общего пользования на площади всего 75 квадратных метров, остальные квартиры были защищены от огня.