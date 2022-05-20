Пожар на киностудии «Азербайджанфильм» в Баку потушен

БАКУ /Trend/ - На короткий номер 112 горячей линии министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о пожаре в трехэтажном административном здании на территории киностудии «Азербайджанфильм» имени Джафара Джаббарлы, сообщили Trend в МЧС.

В сообщении отмечается, что на место происшествия незамедлительно прибыли подразделения пожарной охраны Государственной противопожарной службы МЧС.

В результате оперативных действий подразделений пожарной охраны пожар был потушен в короткие сроки, отмечается в сообщении.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)