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Сержант полиции погиб в результате падения автомобиля в реку в Евлахе - МВД

Происшествия Материалы 17 июля 2022 11:58
Сержант полиции погиб в результате падения автомобиля в реку в Евлахе - МВД

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Самир Али
Самир Али
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БАКУ /Trend/ - В воскресенье около 06:30 утра по местному времени служебный автомобиль Fiat, в которой находились четыре сотрудника Евлахского районного отдела полиции, упал в реку Кура в городе Евлах.

Как сообщили Trend в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД, в результате происшествия скончался сержант полиции Кямран Мамедов.

Работы по поиску и извлечению тела погибшего сотрудника полиции из реки продолжаются.

Опасности для жизни других полицейских, которые находились в автомобиле, нет.

Напомним, что ранее на горячую линию министерства по чрезвычайным ситуациям "112" поступила информация о падении легкового автомобиля Fiat в реку Кура в городе Евлах.

На место происшествия были привлечены спасатели Аранского регионального центра МЧС и водолазно-поисковый отряд Государственной службы надзора за маломерными судами и спасению на водах.

В результате принятых мер автомобиль вытащили из воды.

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