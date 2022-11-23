В Агдаме обнаружено массовое захоронение

БАКУ /Trend/ - На освобожденных от оккупации территориях обнаружено еще одно массовое захоронение.

Как сообщили в среду Trend в министерстве внутренних дел Азербайджана, на основании поступившей 22 ноября информации в ходе раскопок на территории освобожденного от оккупации села Сарыджалы Агдамского района, с участием сотрудников полиции, прокуратуры и Службы безопасности, были обнаружены человеческие останки.

Предполагается, что эти останки принадлежат людям, которые были убиты и захоронены в 1992 году.

(Перевод: Фидан Мустафаева)