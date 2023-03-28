В Кяльбаджаре перевернулся трактор, водитель получил травмы

БАКУ /Trend/ - В Кяльбаджарский районный отдел полиции поступила информация о происшествии вблизи так называемого Зодского перевала.

Как сообщил Trend во вторник главный инспектор Гянджинской региональной группы пресс-службы МВД капитан полиции Эшгин Гасымов, сотрудники полиции немедленно прибыли на место происшествия.

В результате предварительного расследования выяснилось, что во время очистки дороги, на которую сошла снежная лавина, перевернулся трактор, принадлежащий Нафталанскому городскому дорожному управлению, за рулем которого находился житель Кяльбаджарского района Фейруз Байрамов, 1968 года рождения. Водитель получил различные травмы, он был немедленно госпитализирован, ему была проведена ампутация левой стопы.

Разбирательство по факту продолжается.