На азербайджано-армянской границе произошла серия землетрясений (Обновлено)

БАКУ /Trend/ - Согласно информации, поступившей в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС от Республиканского центра сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана, 21 декабря 2024 года, начиная с 03:01 по местному времени, на азербайджано-армянской границе была зафиксирована серия землетрясений силой 4,8; 3 и 3,8 балла.

Как сообщает в субботу Trend, в МЧС Азербайджана сказали, что информации о каких-либо разрушениях или пострадавших на территории страны в результате землетрясений не поступало.

Отмечается, что эпицентр землетрясений находился в приграничной зоне, а зона воздействия не была обширной.

Сообщается, что Республиканский центр сейсмологической службы НАНА продолжает мониторить сейсмическую ситуацию на территории.

04:20

На азербайджано-армянской границе произошло сильное землетрясение.

Как сообщает в субботу Trend, информацию об этом распространило Бюро исследований землетрясений Республиканского центра сейсмологической службы Национальной Академии наук Азербайджана.

В Бюро отмечают, что сила подземных толчков, зарегистрированных в 03:01 по местному времени, составила 4,8 балла.



Очаг землетрясения залегал на глубине 9 километров.

Ожидается, что будет предоставлена дополнительная информация.

03:35

21 декабря в 03:01 по местному времени на территории Кяльбаджарского района Азербайджана произошло землетрясение.

Как сообщает в субботу Trend, информацию об этом распространил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Сообщается, что сила землетрясения составила 4,5 балла.

Отмечается, что эпицентр подземных толчков находился на глубине 35 км к югу от поселка Истису.

В настоящее время выясняются возможный ущерб и последствия землетрясения.

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