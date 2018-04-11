Содействие урегулированию нагорно-карабахского конфликта является одним из приоритетов России - МИД

Содействие в урегулировании нагорно-карабахского конфликта является одним из приоритетов России, заявили в среду в МИД РФ, отвечая на запрос "Вестника Кавказа" об итогах двухлетней работы посредников по мирному решению конфликта.

Прежде всего, в МИД отметили, что Южный Кавказ имеет весьма важное значение для России. "С уверенностью можно сказать одно: стратегический курс на тесное взаимодействие с партнерами на пространстве СНГ был и остается неизменным. При этом одним из важнейших региональных направлений этой внешнеполитической линии России является Южный Кавказ, регион с древней и очень непростой историей, исключительным этническим и языковым разнообразием, огромным человеческим и экономическим потенциалом и одновременно не свободный от сложных многолетних конфликтов", - сказано в ответе МИД РФ.

"Для нас, разумеется, глубоко не безразлично, что происходит в этом соседнем с Россией регионе. Мы последовательно заинтересованы в том, чтобы там восстановился мир и спокойствие, открылись границы, возобновились торгово-экономические связи. Именно поэтому содействие в урегулировании, в частности, нагорно-карабахского конфликта относится к числу наших приоритетов, зафиксированных в Концепции внешней политики Российской Федерации. Будем продолжать вести посредническую работу с учетом российского сопредседательства в Минской группе ОБСЕ, а также договоренностей, достигнутых с руководством Азербайджана и Армении в трехстороннем формате", - заверили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Также отдельно МИД остановился на значимости для России стратегических партнерских отношениях с Азербайджаном. "В основе этих отношений лежат принципы равноправия и добрососедства, вековые традиции дружбы, общие история и культура, переплетенные воедино судьбы миллионов людей. Связи между двумя братскими народами имеют богатую историю и уходят корнями вглубь веков. Мы последовательно выступаем за дальнейшее всестороннее и взаимовыгодное развитие политических, торгово-экономических и гуманитарных связей с Азербайджаном. Убеждены, что российско-азербайджанское партнерство отвечает коренным интересам народов наших стран, служит делу стабильности и безопасности на Южном Кавказе и в Каспийском регионе", - заключили российские дипломаты.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.