В Нахчыване прошли торжественные проводы турецких военных-участников учений “Нерушимое братство - 2019"(ФОТО/ВИДЕО)

14 июня 2019 15:47 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/- Состоялась торжественная церемония проводов личного состава Вооруженных сил Турции, принимавшего участие в совместных азербайджано-турецких учениях «Нерушимое братство - 2019" Выступивший на мероприятии заместитель командующего Отдельной общевойсковой армией, генерал-майор Эльман Оруджов отметил, что учения прошли на высоком уровне, военнослужащие обеих братских стран продемонстрировали высокий профессионализм, патриотизм и нерушимое братство, передает в пятницу Trend со ссылкой на минобороны. В ходе мероприятия участникам учений были вручены подарки.

После церемонии личный состав и военная техника Вооруженных сил Турции проследовали через погранично-пропускной пункт «Седерек» по направлению к местам постоянной дислокации.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Ровшан Гусейнов )

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