Турция всегда будет поддерживать Азербайджан во всех сферах – глава МИД

БАКУ /Trend/ - Турция всегда будет поддерживать Азербайджан во всех сферах, в том числе в вопросе урегулирования нагорно-карабахского конфликта, сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в Анкаре во время выступления на 11-й конференции послов страны.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По словам Чавушоглу, Азербайджан является для Турции братской страной.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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