Представители МККК в очередной раз посетили Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева

БАКУ /Trend/ - Представители Международного Комитета Красного Креста (МККК) в очередной раз навестили Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева, удерживаемых армянской стороной.

Об этом передает в пятницу Trend со ссылкой на азербайджанское представительство МККК.

Напомним, что в июле 2014 года во время проведенной армянским спецназом операции в селе Шаплар оккупированного Кельбаджарского района был убит гражданин Азербайджана Гасан Гасанов, а Шахбаз Гулиев и гражданин России Дильгам Аскеров были взяты в заложники. Все трое хотели посетить родные места и могилы своих родственников. В отношении Шахбаза Гулиева и Дильгама Аскерова были возбуждены уголовные дела.

Затем так называемый "суд" приговорил Аскерова к пожизненному заключению, а Гулиева - к 22 годам лишения свободы.

Кроме этого, житель села Юхары Салахлы Газахского района Ибрагимов Эльвин Ариф оглу 1986 года рождения, в ночь с 15 на 16 марта, заблудившись перешел границу с Арменией на территорию Ноембрянского района.

Согласно информации, распространенной 28 июня Госкомиссией Азербайджана по делам пленных, заложников и без вести пропавших граждан, Ибрагимов был передан азербайджанской, а гражданин Армении Карапетян Завен Ованесович 1974 года рождения, задержанный на территории Газахского района 20 июня 2017 года - противной стороне.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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