Грузинский эксперт: Обстрелы мирного населения Азербайджана со стороны Армении — акт отчаяния

БАКУ /Trend/ - Вооруженные силы Армении грубо нарушают принципы и нормы международного права, подвергая обстрелам мирных жителей Азербайджана, сказал Trend доктор политических наук Сухумского университета Грузии (Тбилиси), профессор Элгуджа Кавтарадзе.

По его словам, Армения нарушает положения Женевских конвенций 1949 года и дополнительных протоколов к ним.

"Надо уметь отличать вооруженные силы от мирного населения. Убивать женщин, детей, стариков — это терроризм," - говорит эксперт.

Кавтарадзе выразил глубокое сожаление по поводу обстрела азербайджанских городов армянскими вооруженными силами и решительно осудил такие действия армян.

"Необходимо вмешательство международных организаций. В 21 веке бомбить мирных жителей азербайджанских городов просто немыслимо. Видимо обстановка в Нагорном Карабахе настолько ухудшилась для армянской стороны, что они в отчаяньи выходят за рамки международного права и начинают стрелять по мирным жителям", - отмечает эксперт.

Эксперт подчеркнул, что он солидарен с азербайджанским народом и морально поддерживает Азербайджан.

"Я желаю успеха азербайджанскому народу в деле освобождения от агрессора своих территорий и надеюсь, в скором времени я смогу приехать в гости к азербайджанцам в Нагорный Карабах," - подчеркнул он.

Отметим, что утром 4 октября ВС Армении подвергли ракетному обстрелу город Гянджа. В тот же день вооруженные силы Армении нанесли ракетный удар по промышленному городу Мингячевир. Кроме того, по районам Хызы и Абшерон были выпущены две ракеты средней дальности.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Ровшан Гусейнов)