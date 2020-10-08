Станислав Притчин об армянской оккупации - на площадке "Наше время" (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Очередной выпуск авторского проекта заместителя генерального директора Trend Гюльнары Мамедзаде "Наше время" посвящен реалиям нагорно-карабахского конфликта, а также информационной войне в рамках конфликта.

В передаче принял участие руководитель аналитической группы Центра изучения Центральной Азии и Кавказа Института востоковедения РАН Станислав Притчин.



Представляем полную видеоверсию этого выпуска.