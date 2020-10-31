Уничтоженная военная техника ВС Армении - СПИСОК

БАКУ /Trend/ - Вчера в течение дня и ночи на различных направлениях фронта были уничтожены и выведены из строя большое количество живой силы, 2 танка Т-72, 3 БМП, 2 РСЗО «Смерч» и 2 РСЗО БМ-21 Град, 12 различных видов пушек, 1 ЗРК «Оса», 1 станция РЭБ и 2 единицы автомобильной техники противника.

Как сообщили Trend в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана, в настоящее время наши войска контролируют оперативную обстановку.