Армения теряет все шансы на дипломатическое урегулирование нагорно-карабахского конфликта - иорданский генерал-майор

БАКУ /Trend/ - Отвергая все предложения Азербайджана, Армения теряет все шансы на дипломатическое урегулирование нагорно-карабахского конфликта.

Об этом сказал Trend иорданский генерал-майор, эксперт по военным делам, стратег Ма'мун Абу Наввар.



Он отметил, что в настоящее время военное и политическое превосходство на стороне Азербайджана.



«Дело в том, что международное право на стороне Азербайджана, и Армения просто обязана вывести войска с оккупированных территорий Азербайджана», - сказал Абу Наввар.

Он также отметил, что Россия не будет вмешиваться в военный конфликт в Нагорном Карабахе по ряду причин, одна из которых очевидна: Карабах - территория Азербайджана.

«В настоящее время причиной военной эскалации в Нагорном Карабахе является политика правительства Армении, которое фактически отвернулось от Москвы. Армения должна понимать, что невмешательство России в этот конфликт является весьма нормальным, так как обязательства перед ОДКБ не распространяются на вопрос о Нагорном Карабахе»,- сказал он.

По словам Абу Наввара, Москва будет держаться максимально нейтрально, учитывая интересы и отношения с Азербайджаном и Турцией.

«Всесторонние связи с Анкарой для Москвы очень важны, исходя из этого Россия не будет портить отношения с Турцией из-за Армении»,- отметил он.

Напомним, что 27 сентября около 06:00 вооруженные силы Армении, осуществив масштабные провокации, подвергли интенсивному обстрелу позиции азербайджанской армии вдоль всей линии фронта, а также населенные пункты страны, расположенные в прифронтовой зоне, из крупнокалиберного оружия, минометов и артиллерийских установок различного калибра. В целях пресечения боевой активности вооруженных сил Армении и обеспечения безопасности мирного населения командование азербайджанской армии приняло решение начать контрнаступательную операцию войск по всему фронту.

Несмотря на то, что до сегодняшнего дня стороны три раза достигали соглашения о гуманитарном режиме прекращения огня, Армения продолжает нарушать данное соглашение.

(Редактор: Наталья Кочнева)