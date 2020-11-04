Генпрокуратура о погибших и раненых гражданах Азербайджана в ходе армянской провокации

БАКУ /Trend/ - В результате военных провокаций Армении с 27 сентября по 3 ноября убит 91, получили ранения 405 мирных жителя Азербайджана, сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры Азербайджана.

Помимо этого, в результате интенсивного артиллерийского и ракетного обстрела, осуществляемого ВС Армении, в негодность пришли 2 734 частных дома, 98 многоэтажных зданий и 500 гражданских объектов Азербайджана.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)