Информационная борьба в рамках Отечественной войны организована на высоком уровне - Новелла Джафароглу

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане информационная борьба в условиях Отечественной войны организована на высоком уровне.

Об этом на брифинге сказала правозащитник Новелла Джафароглу, сообщает Trend.

Она отметила, что в этом процессе лица, работающие в сфере медиа, прилагают все усилия, благодаря чему мы имеем превосходство над Арменией в информационной войне: "Азербайджанский народ объединился в кулак в этой борьбе. Отвага азербайджанской армии усилила веру народа. В войне не избежать потерь, есть погибшие и раненые. В этом процессе Президент Азербайджана продемонстрировал настоящее лидерство, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Азербайджана показал всему миру пример лидерства. Президент Ильхам Алиев проявил себя как настоящий полководец, политическое лидерство главы государства сплотило вокруг него весь народ. Народ сплотился вокруг своего Президента как кулак, результат этого очевиден".

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)