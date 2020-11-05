Ситуация в нагорно-карабахском конфликте не привела к общественному давлению на правительство Азербайджана - журналист VICE News (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Нынешняя ситуация в нагорно-карабахском конфликте не привела к общественному давлению на азербайджанское правительство с требованием проявить военную сдержанность, как раз наоборот, написала на своем официальном Instagram-аккаунте репортер VICE News Хинд Хасан, которая освещала ракетный удар Армении по городу Барда, сообщает Trend.

Она отметила, что ее больше всего поразило при освещении нагорно-карабахского конфликта, так это боевой дух народа Азербайджана, несмотря на все те беды, с которыми ему пришлось столкнуться.

«Весьма прискорбно наблюдать, как обычные граждане становятся самыми большими жертвами войны, но в данном случае человеческие жертвы в ходе конфликта не привели к общественному давлению на правительство с требованием проявить военную сдержанность..., как раз наоборот - жители Азербайджана говорят, что безрезультатно пытались найти решение конфликта дипломатическим путем в течение 27 лет, что более 700 тысяч человек, которые покинули свои родные дома в результате оккупации, должны получить возможность вернуться обратно», - написала она.

Хасан также добавила к посту четыре фотографии, которые она описала как:

Первое фото: Тимур Халигов держит одежду своей 10-месячной малышки Нарин возле места ракетной атаки, в результате которой она погибла в Гяндже, Азербайджан, 17 октября.

Второе фото: Местные жители, семья и друзья собираются в доме 16-летнего Орхана, который был убит осколком в результате ракетного удара в Тертере, Азербайджан.

Третье фото: Женщина вместе со своей семьей молится за погибших в городе Гянджа, Азербайджан.

Четвертое фото: Разрушенные дома в спальном районе города Гянджа.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Юсиф Агаев.)