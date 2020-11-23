Лавров обсудил с главой МИД Иордании урегулирование в Нагорном Карабахе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил в понедельник по телефону с главой МИД Иордании Айманом ас-Сафади нагорнокарабахское урегулирование, с иорданской стороны была отмечена решающая роль Москвы в создании условий для прекращения огня в регионе. Об этом говорится в сообщении МИД РФ, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сергей Лавров проинформировал коллегу по его просьбе о посреднических усилиях, предпринятых Россией в целях полного прекращения огня и всех военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта с 10 ноября. Иорданский министр приветствовал решающую роль России в создании условий для прекращения огня и перехода к долгосрочному урегулированию", - указали в министерстве.