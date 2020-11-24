Армения пыталась полностью стереть древнее культурно-религиозное наследие на оккупированных ею территориях - обращение руководителей религиозных конфессий

БАКУ /Trend/ - Мировая общественность должна знать, что Армения проводила в отношении Азербайджана не только этническую чистку, геноцид и проявляла агрессию, но и долгие годы осуществляла захватническую политику против культурного и духовного наследия страны. Государственная политика Армении, опирающаяся на моноэтничность, служила лишь созданию армянского следа на оккупированных ею территориях Азербайджана.

Об этом говорится в совместном обращении руководителей религиозных конфессий Азербайджана в связи с разрушенными религиозными памятниками в Карабахе, сообщает во вторник Trend.

«Создав общество, характеризующееся нетерпимостью к другим народам и религиям, Армения стремилась полностью стереть историческое албанское, православное, мусульманское религиозные и культурные наследия на оккупированных территориях Азербайджана. Она либо полностью разрушила образцы нашего культурно-духовного наследия, либо фальсифицировала историю и происхождение памятников истории, арменизировав их», - говорится в обращении.

В обращении подчеркивается, что, в отличие от Армении, в Азербайджане спокойно проживают тысячи граждан армянского происхождения, в центре Баку стоит армянская церковь и ее библиотека, которые охраняются государством. А на оккупированных территориях Азербайджана разрушены и разграблены мечети, храмы и кладбища, исторические памятники, музеи, библиотеки, арменизированы христианские церкви, принадлежавшие Албанской церкви, а также Русские православные церкви, мечети были осквернены, в них держали скот.

Обращение к главам государств и правительств зарубежных стран, руководителям международных организаций, религиозным лидерам и мировому сообществу с призывом поддержать установление мира, спокойствия и согласия в нашей стране и регионе подписали председатель Управления мусульман Кавказа Шейхулислам Аллахшукюр Пашазаде, архиепископ Баку и Азербайджана Александр, руководитель общины горских евреев Азербайджана Милих Евдаев, руководитель общины европейских евреев в Баку Александр Шаровский, главный раввин евреев-ашкенази Азербайджана Шнеор Сегал и глава Албано-удинской общины Роберт Мобили.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)