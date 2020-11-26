Агентство Associated Press рассказало о разрушениях в азербайджанском городе Агдам в результате армянской оккупации

БАКУ /Trend/ - Агентство Associated Press опубликовало статью, в которой рассказало о разрушениях в азербайджанском городе Агдам в результате армянской оккупации, сообщает Trend.

В статье говорится, что радость в связи с освобождением города от оккупации омрачается гневом и печалью, когда азербайджанцы сталкиваются с его полным разрушением.

"После того как в 1993 году жители Агдама были изгнаны из родного города, туда вошли армянские грабители, которые разграбили его до нитки”, - говорится в статье.

В частности отмечается, что в руинах одна из бывших достопримечательностей города - Музей хлеба, а также не существует больше коньячного завода.

В статье приводятся слова двух бывших жителей Агдама, увидевших наконец родной город.

“У нас были прекрасные дома, гостиницы, административные здания. От них не осталось и следа. Такое ощущение, что здесь произошло 12-балльное землетрясение", - отмечает 63-летний Ариф Гаджиев.

В свою очередь 61-летняя Насиба Заманова говорит следующее: "По прошествии 27 лет оккупации я вернулась в свой Агдам, и словами мою радость не передать. Однако я не могла войти в свой дом, так как он был заминирован".

В статье говорится, что в городе Агдам до армянской оккупации проживало 50 тысяч человек. Город был известен также белыми крышами домов в нем, но теперь он разрушен настолько, что его называют "Хиросимой Кавказа".

(Автор: Джейла Алиева)

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