Армянская провокация в Брюсселе после женевских переговоров - это попытка нанести удар по мирному процессу - депутат

БАКУ /Trend/ - Армяне продолжают провокации, чтобы сорвать переговорный процесс по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, и четвертый «конгресс» армян Европы, проведенный в Брюсселе при организации армянской диаспоры, тоже часть этой деятельности. Об этом в пятницу сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Эльман Насиров.

Депутат сказал, что подобными действиями армянское лобби хочет обвинить Азербайджан как сторону, препятствующую мирному процессу. «Потому и совершают провокации в этом направлении. Но они пресекаются», - сказал Насиров.

По его словам, этими действиями армяне пытаются нарушить переговорный процесс.

«Официальные лица Армении пытаются обвинить Азербайджан, чтобы скрыть свои грязные деяния, чем еще раз доказывают, что не намерены достигать договоренности в переговорах и решать проблему. Армяне прибегли к этим провокациям после женевских переговоров с целью нанести удар по переговорам и мирному процессу. Этими действиями они также пытаются ввести в заблуждение и международное сообщество», - сказал депутат.

Отметим, что 18-19 октября в Брюсселе при организации армянского лобби был проведен четвертый «конгресс» армян Европы. Во время сессии, проведенной в рамках «конгресса» в здании Европарламента, была попытка совершить провокацию с участием «представителей» вымышленного режима, созданного на азербайджанской территории – в Нагорном Карабахе. Несмотря на приезд в Брюссель главы марионеточного армянского режима Бако Саакяна и его сподручных и попытки принять участие в «конгрессе», участие и выступление их на мероприятии были пресечены.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)