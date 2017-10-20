Участие Азербайджана в саммите D-8 свидетельствует о важной роли страны в исламском мире - пакистанский политолог

20 октября 2017 20:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Участие Азербайджана в IX Саммите восьми развивающихся стран Организации экономического сотрудничества (D-8) говорит о значимой роли Азербайджана как одного из важных игроков исламского мира наряду с Турцией и Пакистаном.

Об этом сказал Trend в пятницу известный пакистанский политолог, соучредитель исламабадского Института изучения мира и дипломатии Мухаммад Асиф Нур.

Отметим, что сегодня в Стамбуле под девизом «Расширение возможностей путем сотрудничества» прошел IX Саммит восьми развивающихся стран Организации экономического сотрудничества (D-8).

Президент Азербайджана Ильхам Алиев по приглашению Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана принял участие в саммите в качестве особого гостя.

Асиф Нур отметил, что Азербайджан является значимом игроком в стратегически важном регионе Южного Кавказа.

"Дипломатические, политические и экономические отношения между Азербайджаном и Турцией находятся на самом высоком уровне, и участие Азербайджана в этом саммите подает миру четкий сигнал о том, что Турция придает Азербайджану важное значение в национальных, региональных и международных вопросах", - сказал Асиф Нур.

Пакистанский политолог добавил, что крупномасштабные энергетические проекты, реализуемые с участием Азербайджана, показывают, что страна также является важным игроком в экономической сфере.

(Автор: Гюльгыз Мурадова. Текст: Ляман Зейналова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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