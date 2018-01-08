Главком ОВС НАТО в Европе и глава Генштаба ВС РФ скоро встретятся в Баку

8 января 2018 05:09 (UTC+04:00)

Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе генерал Кертис Скапарротти в январе, как ожидается, проведет встречу с начальником Генштаба ВС РФ генералом армии Валерием Герасимовым. Об этом, как передает ТАСС, в воскресенье со ссылкой на неназванных американских и европейских должностных лиц сообщил портал BuzzFeed.

"Позднее в этом месяце генерал Кертис Скапарротти, главнокомандующий объединенными силами в Европе, должен встретиться с генералом Валерием Герасимовым, главой Генерального штаба российских Вооруженных сил, в Баку, в Азербайджане", - говорится в материале.

В нем отмечается, что это станет первой такой встречей с 2013 года, когда администрация экс-президента США Барака Обамы наложила запрет на личные контакты между главой ОВС НАТО и его российским коллегой, что порталу подтвердил предшественник Скапарротти Филипп Бридлав.

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