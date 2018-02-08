Президент Ильхам Алиев: Правящая партия «Ени Азербайджан» одержала победу на всех выборах, и эти 25 лет - летопись побед (версия 4)

БАКУ /Trend/ - Правящая партия «Ени Азербайджан» одержала победу на всех выборах, в которых участвовала, и эти 25 лет - летопись побед.

Об этом сказал, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая в четверг на VI съезде правящей партии «Ени Азербайджан».

«Уважаемые члены партии «Ени Азербайджан», дорогие друзья. Сегодня проводится съезд нашей партии. Съезд -знаменательное событие в общественно-политической жизни нашей страны. Потому что партия «Ени Азербайджан» - ведущая политическая сила в стране. Идеи, политика партии поддерживаются народом. Ряды партии расширяются, у нас более 700 тысяч членов, и отрадно, что молодежь стремится вступить в партию. Приток молодежи - одно из основных условий для будущего развития партии», - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев напомнил, что в ноябре прошлого года отмечали 25-летний юбилей партии.

«За эти 25 лет партия прошла успешный и славный путь. Правящая партия «Ени Азербайджан» одержала победу на всех выборах, в которых участвовала, и эти 25 лет - летопись побед. Учредительная конференция партии, проведенная в Нахчыване под председательством великого лидера Гейдара Алиева в 1992 году, была историческим событием, и через 25 лет на ситуации, существующей в стране, достигнутых успехах мы наглядно видим это. Тогда создание партии было поворотной точкой. Если бы тогда партия не была создана, то неизвестно, в каком направлении развивалась бы страна», - отметил Президент Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев напомнил, что в то время перед страной стояли очень серьезные проблемы.

«Можно сказать, что Азербайджан, его молодая независимость были под угрозой. Тогда тандем НФА-Мусават, незаконно захвативший власть в 1992 году, вел страну к пропасти. Экономический регресс в Азербайджане, парализованная промышленность, политический, экономический, а затем и военный кризис практически поставили под сомнение нашу независимость. В такой ситуации азербайджанский народ обратился к своему лидеру, и создание партии, конечно же, сыграло здесь решающую роль. Мы хорошо помним - и, несомненно, члены партии знают об этом, знает и азербайджанская общественность, - что тогдашнее руководство, незаконно захватившее тогда власть, не позволило, чтобы съезд партии был проведен в Баку. Активисты, патриоты приехали в Нахчыван, и под председательством Гейдара Алиева было сделано обращение о создании партии. Через несколько месяцев после этого по требованию народа Гейдар Алиев пришел к власти, и страна вступила на путь развития. Была остановлена гражданская война, начатая тандемом НФА-Мусават, разоружены незаконные вооруженные соединения, установлен порядок, создана основа для национальной гражданской солидарности, заявлено об идеологии азербайджанства, которая и сегодня является нашей главной идеологической опорой. Была принята Конституция страны, в экономике, политической сфере стартовали серьезные реформы, Азербайджан смог выйти из международной изоляции, и правда о стране была донесена до мировой общественности. Одним словом, начиная с 1993 года Азербайджан идет по пути успешного развития, и основное условие для развития - стабильность – была полностью восстановлена. Потому что без стабильности ни о каком развитии речь идти не может», - добавил Президент Азербайджана.

Глава государства сказал, что именно в те годы – через год после прихода великого лидера к власти - был подписан «Контракт века».

«Это контракт, который и сегодня, и в последующие годы будет играть исключительную роль для экономики страны. В сентябре прошлого года в этом величественном Центре Гейдара Алиева, носящем имя великого лидера, было принято решение о продлении контракта до 2050 года. Посмотрите, какое большое значение имеет этот контракт, что более полувека будет служить азербайджанскому народу», - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что в Азербайджан стали вкладываться инвестиции и страна стала стремительно развиваться.

«После 2003 года в Азербайджане продолжается политика Гейдара Алиева. В 2003 году, в преддверии президентских выборов, я заявил, что если азербайджанский народ окажет мне доверие, то я продолжу политику Гейдара Алиева. Отрадно, что в Азербайджане живет, продолжается, обогащается политика Гейдара Алиева и наша страна успешно развивается. Не хочу подробно говорить о времени, прошедшем с 2003 года по сегодняшний день. Я систематически информирую общественность Азербайджана о проделанной работе и планах. Просто хочу сказать, что эти годы были периодом стремительного развития в Азербайджане, и Азербайджан развивался не имеющими аналога в мире экономическими темпами. Были выполнены все задачи, стоящие перед страной, все обещания, данные в 2003 году и в последующие годы, были претворены в жизнь», - добавил Президент Азербайджана.

«Сегодня я хочу поделиться с вами и общественностью Азербайджана дальнейшими планами, соображениями о будущем, о том, какие работы мы должны осуществить, чтобы в будущем превратить Азербайджан в более сильное государство. Касательно внутренней политики. Политика, проводимая нами в последние годы, оправдала себя, в Азербайджане существует стабильность. Как я отметил, стабильность – основное условие любого развития. Мы видим, что в последние 5-6 лет в различных точках мира, в нашем регионе идут очень серьезные, вызывающие беспокойство процессы. Кровавые столкновения, войны, гражданские войны, грубое вмешательство стран в дела друг друга, военные вмешательства - все это процессы, происходящие на наших глазах. Мы видим, и все человечество наглядно видит, что когда нарушается стабильность, не может идти никакой речи о развитии. Это приносят народам, странам большое горе, трагедии. Сегодня под большим вопросом дальнейшая судьба стран, находящихся в разрушенном состоянии и полностью утративших внутреннюю интеграцию. Поэтому жизнь и картина недалекой истории показывают, что основной фактор - стабильность и как должна обеспечиваться стабильность. Только правильной политикой. Той политикой, в центре которой стоит народ, гражданин страны. Мы проводим именно эту политику. Я неоднократно говорил, еще раз хочу сказать, что в центре нашей политики стоят гражданин Азербайджана, его проблемы, его заботы, его благополучие. Единство народа и власти - основной фактор, обуславливающий стабильность в Азербайджане, которая есть сегодня и день ото дня укрепляется», - подчеркнул глава государства.

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