Женщины в Азербайджане: На передовой исламского мира и за его пределами

БАКУ /Trend/ - Влиятельный нидерландский журнал Diplomat Magazine посвятил статью азербайджанским женщинам.

"Недавно в столице Азербайджана Баку прошла первая в стране Глобальная неделя стартапов для женщин (Global Startup Weekend Women), в которой приняли участие 50 ведущих женщин- предпринимателей растущей стартап-экосистемы страны. Две женщины, представлявшие стартап в сфере человеческих ресурсов и поиска работы, TalentPort, выиграли соревнование и представили Азербайджан на Глобальной неделе стартапов для женщин в Париже", - пишет автор статьи, основатель Центра общественной политики, лидерства и развития, международный консультант Джованни Висенте Ромеро.

Он отмечает, что TalentPort можно описать как первую азербайджанскую социально-ответственную компанию, чья цель - предоставить студентам и людям с ограниченными физическими возможностями временные рабочие места для формирования навыков и в то же время обеспечить компании надежным и рентабельным источником труда. "Эта компания является отличным примером ценного вклада женщин-лидеров в современное общество Азербайджана, который обладает богатым опытом в сфере расширения прав и возможностей женщин", - пишет Ромеро.

Автор задается вопросом, как получилось, что подход к развитию человеческого капитала в Азербайджане отличается от своих соседей: "Азербайджан - маленькая страна с мусульманским большинством, находящаяся между Россией и Ираном, ничем не отличается от своих мусульманских соседей, однако прогрессивное правительство Республики, существовавшей в 1918-1920 годах, сделало женщин полноправными членами либерального и светского общества".

Ромеро отмечает, что еще Тадеуш Светоховский, известный польско-американский историк, в своей книге "Русский Азербайджан" (1905-1920 годы) писал, что закон Национального совета "Об учредительном собрании", предусматривающий пропорциональное представительство меньшинств и политических групп и всеобщее избирательное право, фактически сделал Азербайджан первым государством в мусульманском мире, предоставившим женщинам политические права.

Таким образом, продолжает автор, азербайджанские женщины в плане прав были впереди многих развитых стран Европы и США.

"Соединенные Штаты приняли 19-ю поправку к Конституции, дающую американским женщинам право голоса лишь в 1920 году. В Азербайджане с 1918 года женщины были олицетворением прогресса. Эта традиция продолжается и в XXI веке. В марте 2000 года Президент Азербайджана Гейдар Алиев подписал указ о новой государственной политике в отношении женщин, в рамках которого поручил обеспечить пропорциональное представительство женщин в правительстве, сделать так, чтобы женщины заняли достойное место в бизнесе и экономике, стимулируя прогресс", - подчеркивает Ромеро.

В статье отмечается, что новый указ укрепил путь, который вел женщин в Азербайджане к новым высотам. В настоящее время в Азербайджане женщина входит в состав Кабинета министров. Кроме того, 16 процентов депутатов 125-местного азербайджанского парламента - Милли Меджлиса - также составляют женщины. Согласно докладу Комитета ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин по Азербайджану, уровень бедности среди женщин снизился с 49 процентов в прошлом до 5,9 процента в 2014 году, что является статистикой, которую можно связать как с общим экономическим развитием страны при равноправном участии в нем женщин.

"В азербайджанском обществе ценится образование, причем 90 процентов женщин заканчивают среднюю школу. С момента применения с 2000 года закона о государственной политике в отношении женщин, к 2015 году 18 процентов азербайджанских предпринимателей составили представительницы слабого пола. Азербайджанские женщины также служат в вооруженных силах, причем около 1000 женщин служат вместе с мужчинами. Сила женщин в Азербайджане также распространяется и на национальные меньшинства. Так обстоит дело с Татьяной Александровной Гольдман, азербайджанской еврейкой, являющейся судьей Верховного суда Азербайджана. Это свидетельствует об особом внимании страны к этническим меньшинствам и женщинам", - говорится в материале.

В настоящее время вдохновение для женщин в Азербайджане исходит от Первой леди Мехрибан Алиевой, подчеркивает Ромеро. "Будучи Первой леди, она является также послом доброй воли ЮНЕСКО и ИСЕСКО, а ее филантропическая деятельность вышла за пределы Азербайджана. Фонд Гейдара Алиева, который Мехрибан Алиева возглавляет с момента его образования в 2004 году, внес существенный вклад в укрепление культурного и экономического развития, особенно когда речь идет о молодых женщинах", - отмечает автор.

В материале отмечается, что благодаря усилиям Фонда в Азербайджане и других странах, в том числе в Египте, Румынии, России, Нидерландах, Пакистане и Грузии были построены новые больницы, музеи, школы. "Недавно Первая леди Мехрибан Алиева стала самой высокопоставленной женщиной в истории Азербайджана, когда в 2017 году была назначена Первым вице-президентом страны.

Пример Азербайджана демонстрирует, как можно побороть стереотипы в отношении женщин, как можно установить равенство и, самое главное, как мир может стать лучше. Женщины вносят свой вклад на высших позициях власти, потому что обладают теми знаниями и опытом, которые необходимы для развития государственной политики и политической дискуссии. Женщины улучшают репрезентативность решений, которые вытекают из политической системы, разрешают многие из наиболее укоренившихся конфликтов земного шара и ведут человечество в будущее. Будущее Азербайджана будет написано хором голосов, неотъемлемой частью которого являются женские голоса", - говорится в статье.

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