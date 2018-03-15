Антониу Гуттереш: Международный центр Низами Гянджеви создает мосты между обществами и культурами

БАКУ /Trend/ - Международный центр Низами Гянджеви в это сложное время создает мосты между обществами и культурами. Об этом сказал генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш, чье письмо зачитал резидент-координатор этой организации в Азербайджане Гулам Исакзаи на VI Глобальном Бакинском форуме на тему «Устранение различий для создания инклюзивных обществ», который начал работу в четверг в Баку.

Генсек выразил благодарность Международному центру Низами Гянджеви за эту работу.

«Создание инклюзивного общества очень важно и является одной из задач, заложенных в Цели устойчивого развития», - сказал он, подчеркнув, что в решении сегодняшних проблем могут помочь наука и технологии.

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