Президент Ильхам Алиев: Для Азербайджана на первом плане находится социальный фактор

БАКУ /Trend/ - Среди результатов, достигнутых в развитии хлопководства, для Азербайджана на первом плане находится именно социальный фактор.

Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев, в частности, сказал, выступая в понедельник со вступительной речью на республиканском совещании по вопросам развития хлопководства в Барде.

Глава государства отметил, что в предыдущие периоды постепенно хлопководство в Азербайджане пришло в полный упадок.

"Достаточно посмотреть на статистические показатели, чтобы убедиться в том, что 2015 год был самым плачевным в истории хлопководства. Хлопок был посеян всего лишь на 18 тысячах гектаров и заготовлено лишь 35 тысяч тонн продукции. С конца 2015 года мы стали серьезно заниматься данным вопросом. Как я уже отметил, в 2016-2017 годах были проведены совещания. В 2017 году была принята Государственная программа по развитию хлопководства. Мы стали планомерно заниматься этой работой и сегодня уже можем говорить о прекрасных результатах", - сказал Президент Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев отметил, что за два года заготовка хлопка в Азербайджане увеличилась с 35 тысяч до 207 тысяч тонн.

"То есть в течение двух лет нам удалось в шесть раз увеличить сбор хлопка. И это не предел. Сегодня мы поговорим о предстоящей работе по увеличению заготовки хлопка. Мы приобрели по государственной линии большое количество современной техники – около 500 хлопкоуборочных комбайнов, значительная часть их уже завезена. Другая техника – это производимые в Азербайджане тракторы, а также зарубежная техника, прицепы. Вчера в Барде я ознакомился с частью техники. На эти цели выделяются крупные средства", - сказал глава государства.

Президент Азербайджана отметил, что в последние годы крупные проекты реализованы в области мелиорации.

"На десятках тысячах гектаров земли приняты мелиоративные меры. В том числе в Бардинском и других районах на эту сферу выделены очень большие средства, приняты другие комплексные меры. Создана централизованная система управления, связанная с развитием хлопководства. Администрация Президента, местные исполнительные органы, компании, фермеры, труженики, прилагая общие усилия, добились хороших результатов. Лучшим показателем этого являются цифры, полученные в последние два года.

Хлопководство – трудоемкая отрасль. В связи с развитием хлопководства мы одновременно создали десятки тысяч новых рабочих мест. В целом, в последние годы число людей, занимающихся хлопководством, приближается к 200 тысячам. Подавляющее большинство этих людей не работало, а сегодня они обеспечиваются работой. Конечно, это очень серьезная социальная сфера, направленная на ликвидацию безработицы, особенно в регионах. В предыдущих выступлениях я отмечал это, хочу и сегодня отметить, что среди результатов, достигнутых в развитии хлопководства, для нас на первом плане находится именно социальный фактор. Создание рабочих мест – наша основная задача, нам удалось добиться и этого", - добавил глава государства.

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