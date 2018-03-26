Президент Азербайджана: В результате недееспособной и предательской деятельности тандема НФА-Мусават наша страна практически разваливалась (версия 3)

БАКУ /Trend/ - В результате недееспособной и предательской деятельности тандема НФА-Мусават - антинациональной власти, наша страна практически разваливалась. Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев, в частности, сказал, выступая в понедельник со вступительной речью на республиканском совещании по вопросам развития хлопководства в Барде.

«Безусловно, хлопководство имеет особое значение в развитии сельского хозяйства. Неслучайно, что в 1970-1980-х годах в Азербайджане уделялось большое внимание именно хлопководству, и в то время хлопководству было выделено 22 процента посевных площадей. Естественно, что в последующий период мы больше стали заниматься вопросами продовольственной безопасности, и посевные площади хлопководства сократились. Сегодня мы поговорим об этом. Однако работы, проведенные за последние два года по восстановлению хлопководства, еще раз показывают, что у этой сферы большое будущее. Она приносит большой доход труженикам, фермерам и большую пользу для экономики страны», - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что стремительное развития хлопководства в Азербайджане в 1970-х годах связан с именем великого лидера Гейдара Алиева.

«Когда в 1969 году он пришел к власти, в Азербайджане заготавливалось 300 тысяч тонн хлопка. В период его руководства эта цифра выросла втрое, и в 1981 году в Азербайджане был собран один миллион тонн хлопка. После того, как Гейдар Алиев уехал из Азербайджана, в хлопководстве, как и в остальных сферах, переживался упадок, и в 1990 году заготовка хлопка в Азербайджане упала с одного миллиона до 500 тысяч тонн. В годы независимости хлопководство практически уже исчезало. Этому было несколько причин. Конечно, необходимо признать и то, что в первые годы независимости у нас не было серьезных материальных возможностей. Азербайджан был в очень тяжелом положении. В особенности, в результате недееспособной и предательской деятельности тандема НФА-Мусават - антинациональной власти, наша страна практически разваливалась. Экономический, политический, военный кризис поставили страну в трудное положение», - напомнил глава государства.

Президент Ильхам Алиев добавил, что пришедшие к власти и не имеющие опыта люди вообще не обладали никакими знаниями об экономике, в том числе, не осуществлялось никакой работы по развитию сельского хозяйства.

«В целом, хаос, анархия, нестабильность не позволяли, чтобы наша страна развивалась. Только после 1993 года - после того, как народ обратился к великому лидеру и пригласил его к власти, в сельском хозяйстве, как и во всех других сферах, начался период развития, были проведены реформы. Считаю, что самым важным решением, принятым тогда в связи с развитием сельского хозяйства, было освобождение от налогов всех работающих в сфере сельского хозяйства.

В то же время в первые годы независимости перед страной стояло столько серьезных проблем, что, конечно же, хлопководство не входило в число приоритетных вопросов, как с материальной точки зрения, так и с точки зрения времени. Страна столкнулась с очень серьезными вызовами, существовали большие угрозы. В 1990-х годах восстановление стабильности, привлечение в Азербайджан большого объема инвестиций, успешная реализация нефтяной стратегии как основного средства для всестороннего развития Азербайджана – все это были приоритетными вопросами», - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.

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