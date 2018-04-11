Явка избирателей на президентских выборах в Азербайджане будет увеличиваться стремительно – глава грузинской делегации

11 апреля 2018 14:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Уже очевидно, что явка избирателей на президентских выборах в Азербайджане будет возрастать стремительно, сказал в среду Trend глава грузинской делегации при Парламентской ассамблеи Организации за демократию и экономическое развитие — ГУАМ Георгий Мохидзе.

«Процесс голосования в Азербайджане, на мой взгляд, проходит в атмосфере полного порядка и спокойствия. На всех избирательных участках, где успела побывать наша миссия, наблюдается интенсивная посещаемость. Сегодня у нас есть уникальная возможность, непосредственно находясь на местах голосования убедиться в том, что избирательный процесс полностью соответствует нормам международного права, а также стандартам демократических выборов, включая стандарты ОБСЕ и Совета Европы», - сказал Мохидзе.

В ходе голосования никаких нарушений не было замечено и уже очевидно, что явка избирателей будет увеличиваться стремительно, отметил глава грузинской делегации.

«Я полагаю, что это один из лучших выборных процессов, на которых я присутствовал в качестве международного наблюдателя», - добавил Мохидзе.

Отметим, что сегодня в Азербайджане проводятся президентские выборы. На президентских выборах зарегистрированы восемь кандидатов, из которых шесть кандидатов выдвинуты политическими партиями, один самовыдвиженец и один кандидат выдвинут инициативной группой.

В день голосования в республике действуют 5 426 постоянных и 215 временных избирательных участков в 125 избирательных округах.

В течение дня на сайте Центральной избирательной комиссии можно будет наблюдать за процессом голосования.

Веб-камеры установлены на тысяче избирательных участках в 119 избирательных округах.

За выборами наблюдают 894 международных (61 организация, 59 стран) и 58 175 местных наблюдателя.

Голосование на президентских выборах завершится в 19:00.

В Азербайджане 5 309 434 человека обладают избирательным правом, из которых 50,78 процента – женщины, 49,22 процента – мужчины.

(Авторы: Метанет Насибова, Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

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