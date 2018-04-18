В Баку проходит конференция министров молодежи и спорта стран ОИС (ФОТО)

18 апреля 2018 17:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку в среду началась четвертая сессия конференции министров молодежи и спорта стран Организации исламского сотрудничества (ОИС).

В двухдневном мероприятии принимают участие порядка 40 делегаций, представляющих страны ОИС, министров молодежи и спорта, председателей государственных агентств и комитетов, а также ведущие международные организации.

Четвертая конференция министров молодежи и спорта проводится министерством молодежи и спорта Азербайджана при совместной организации ОИС, Молодежного форума Исламской конференции по диалогу и сотрудничеству (Молодежный форум ОИС) и Федерации спорта и исламской солидарности (Федерация спорта ОИС).

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
В Баку пройдет конференция министров молодежи и спорта стран ОИС
Политика 17 апреля 17:22
Ведутся работы по созданию арбитражного центра стран ОИС
Бизнес 17 апреля 10:27
Президентские выборы в Азербайджане прошли согласно всем стандартам - ОИС
Политика 11 апреля 20:19
Президентские выборы в Азербайджане соответствуют мировым стандартам - генсек Парламентского союза ОИС (эксклюзив)
Политика 11 апреля 14:02
Постпред Азербайджана вручил верительные грамоты генсеку ОИС
Политика 13 марта 23:55
Генсек ОИС призвал страны-члены ускорить создание в Баку Центра труда организации
Бизнес 23 февраля 13:10
Генсек ОИС: Ходжалинская трагедия - результат незаконной оккупации Арменией азербайджанских территорий
Политика 22 февраля 17:04
Габала избрана туристической столицей исламского мира
Туризм 6 февраля 11:49
Парламентский союз ОИС принял две резолюции по Азербайджану
Политика 24 января 17:34
В Джидде состоится экстренная встреча глав МИД стран ОИС
Другие страны 20 января 10:39
Членов ОИC призвали прервать связи с Израилем
В мире 18 января 07:18
Спикер парламента Турции посетит Иран
Турция 15 января 11:02
Организация исламского сотрудничества осудила теракт в Кабуле
Арабские страны 28 декабря 2017 16:22
ОИС приветствует решение Генассамблеи ООН по Иерусалиму
Другие страны 22 декабря 2017 13:25
В штаб-квартире ОИС состоялась презентация в связи с выдвижением кандидатуры Баку на проведение Ехро 2025 (ФОТО)
Общество 21 декабря 2017 20:02
В Бангкоке пройдет конференция по межконфессиональному диалогу - ОИС
Другие страны 15 декабря 2017 10:45
Саммит ОИС не является ответом на решение США по Иерусалиму - пресс-секретарь президента Турции
Турция 15 декабря 2017 10:32
Восточный Иерусалим объявлен столицей Палестины – ОИС
Другие страны 13 декабря 2017 17:22