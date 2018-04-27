Армения столкнется еще со многими бедами - депутат

БАКУ /Trend/ - Политическая и экономическая ситуация в Азербайджане и Армении в несопоставимой степени отличаются друг от друга. Об этом в пятницу сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Эльман Мамедов.

Депутат отметил, что, несмотря на то, что Азербайджан находится в состоянии войны, что оккупированы 20 процентов его территорий, благодаря успешной политике, проводимой руководством страны, международный авторитет страны растет. «Политика, проводимая главой государства, укрепила государственность Азербайджана, была достигнута внутренняя стабильность, опираясь на которую окрепла экономика и армия страны. И сегодня это динамичное развитие продолжается. Именно поэтому президентские выборы в Азербайджане прошли стабильно и прозрачно, народ сделал свой выбор, избрав достойного кандидата», - отметил Мамедов.

Что касается Армении, добавил депутат, то из-за захватнической политики эта страна занимает враждебную позицию по отношению к соседям, и поэтому изолирована от идущего в регионе развития, от всех международных проектов, межгосударственного сотрудничества, а экономика Армении разрушена.

«Сегодня 80-90 процентов армянской экономики находится под монопольным контролем зарубежных стран, своими преступными деяниями «карабахский клан», захвативший власть в Армении, довел страну и народ до плачевного состояния. Последствия такой политики очевидны. И это еще не конец. Полагаю, что такие акции протеста еще продолжатся в Армении, и они выльются в гражданскую войну. Потому что между «карабахским кланом» и населением Армении давно наблюдается вражда. И эти процессы еще столкнут Армению со многими бедами», - добавил депутат.

Отметим, что 23 апреля премьер Армении Серж Саргсян подал в отставку.

Акции протеста против избрания Саргсяна премьером Армении начались 13 апреля. Саргсян дважды избирался на пост президента - в 2008 и 2013 годах. Оппозиция обвиняет его в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране. Семнадцатого апреля оппозиция объявила о начале "бархатной революции".

(Автор: Эльман Мамедов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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