В Баку пройдет заседание Международной контактной группы по Афганистану

БАКУ /Trend/ - В Баку 28 июня пройдет заседание Международной контактной группы по Афганистану, сообщил в понедельник Trend глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Международная контактная группа была учреждена в 2009 году, в ней представлены 60 государств и организаций, включая Азербайджан.

Международная контактная группа – это платформа, на которой проводятся обсуждения по вопросам содействия развитию Афганистана и региона, в котором он расположен.

Вместе с Афганистаном Германия выступает в роли сопредседателя Международной контактной группы.

Гаджиев отметил, что в предстоящем заседании примут участие примерно 90 представителей стран и международных организаций, участвующих в контактной группе, также ожидается участие представителей государственных и неправительственных организаций Афганистана.

Азербайджан участвует в ряде международных и региональных форматов по Афганистану и вносит свой вклад в обеспечение мира, стабильности и развития в этой стране.

1 декабря 2017 года в рамках сопредседательства Азербайджана и Афганистана в Баку прошло седьмое министерское заседание «Сердце Азии -Стамбульский процесс».

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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