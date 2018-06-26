В Баку проходит военный парад в связи со 100-летним юбилеем ВС Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В Баку во вторник на площади Азадлыг начался военный парад в связи со 100-летним юбилеем Вооруженных сил Азербайджана.

Военный парад принимает Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев.

В параде участвуют около 4000 военнослужащих министерств обороны, внутренних дел, чрезвычайных ситуаций, Службы государственной безопасности, Государственной пограничной службы и Особой службы государственной охраны, а также парадного состава Вооруженных сил Турции.

На торжественной церемонии демонстрируется более 240 единиц военной техники, более 70-ти летательных аппаратов, в том числе принятые недавно на вооружение самые новые и современные виды вооружения и техники – бронетехника, ракетные и артиллерийские установки, системы противовоздушной обороны, вертолеты, беспилотные летательные аппараты, а также военные корабли и катера.

В параде участвуют около 100 представителей Турецкой Республики, Исламской Республики Пакистан, Республики Беларусь, Королевства Бахрейн, Объединенных Арабских Эмиратов, Грузии, Исламской Республики Иран, Израиля, Республики Казахстан, Республики Узбекистан, Российской Федерации, Саудовской Аравии и Украины.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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